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سيارات

أفضل طريقة لضبط تكييف السيارة

السبت 25/أبريل/2020 - 11:19 ص
تكييف السيارة
تكييف السيارة
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اشرف عطية
مع دخول فصل الصيف يفضل الكثير من قائدي السيارات استخدام التكييف الخاص بسياراتهم للتخفيف من شدة الحرارة داخل السيارة ولكن البعض يسيئ استخدامة مما يضر بصحته ويقلل من العمر الافتراضي لتكييف السيارة نفسة فففي هذا السياق نعرض عليكم الطريقة المثلي لضبط تكييف السيارة .

نصائح هامة لضبط تكييف السيارة :

1- تجنب التشغيل التكييف علي اعلي مستوياتة
2- تجنب توجية فتحات التكييف الي جسمك و عينك 
3- احرص علي ضبط درجة الحرارة لتكون من 21 درجة حتي 24 درجة 
4- احرص علي تغيير فلتر التكييف كل 20.000 كم كحد اقصي
5- تجنب استنشاق اول دفعة من هواء التكييف عند بداية التشغيل لانخا تكون محملة بالجراثيم
6- عند  التشغيل لأول مرة اترك النوافذ مفتوحة لتجديد الهواء
7- في حالة التدخين اغلق التكييف فورا لتتجنب تلف الفلتر و تأثر الاجزاء الداخلية للتكييف
8- لا تقوم بفض زر دوران الهواء التلقائي داخل السيارة الا علي فترات متباعدة لتجديد الهواء فقط لان عند فصلة تجزب هواء من الخارج محمل بالأتربة و تجهد التكييف و تجهد رئتيك
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