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مرأة

بالأسود والذهبي.. سالي فؤاد بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:12 م
الشيف سالي فؤاد
الشيف سالي فؤاد
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آية التيجي
نشرت الشيف سالي فؤاد صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة والاستايل المغربي، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت سالي فؤاد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: قدمت النهاردة في الحلقة القطايف البيتي و نورتيني خبيرة الطاقة حنان زينال. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم.

وظهرت سالي فؤاد بفستان قصير باللون الأسود، والذهبي من الأعلى بأكمام طويلة، وقصة مختلفة من الأسفل، واختارت عليه بنطال ليجنز باللون الأسود، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ورفعت سالي فؤاد شعرها إلى الأعلى مع ترك باقي خصلات شعرها منسدلا عبر ظهرها، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقة إطلالتها.

وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت سالي فؤاد إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت أسورة باللون الذهبي، مع قلادة ناعمة بنفس اللون، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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