بالأسود والذهبي.. سالي فؤاد بإطلالة ناعمة على إنستجرام

نشرت

صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة والاستايل المغربي، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت

بفستان قصير باللون الأسود، والذهبي من الأعلى بأكمام طويلة، وقصة مختلفة من الأسفل، واختارت عليه بنطال ليجنز باللون الأسود

، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.