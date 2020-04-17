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مرأة

بإطلالة ناعمة.. سالي فؤاد تشارك متابعيها صورة جديدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:26 م
سالي فؤاد
سالي فؤاد
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آية التيجي
نشرت الشيف سالي فؤاد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.


وعلقت سالي فؤاد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : مين وزنها زاد الشهر اللى فات، ومين وزنه قل ؟


وظهرت سالي فؤاد بتوب باللون الأسود اللامع، بأكمام طويلة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.


ورفعت سالي فؤاد شعرها الى الاعلى عن طريق عمله كحكة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة عبر أكتافها.


وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.


وأكملت سالي فؤاد إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع قلادة بسيطة باللون الذهبي.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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