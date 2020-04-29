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أخبار البلد

شريف فاروق: عمل لجان الزكاة لا يقتصر على جمع الأموال من المتبرعين والمانحين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:59 ص
الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق
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محمد عبد المنعم
أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب للبنك أن عمل لجان الزكاة لا يقتصر على جمع الأموال من المتبرعين والمانحين، وتوزيعها على الأسر المحتاجة فقط بل تقديم خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان وتحرص كافة لجان الزكاة على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها.

ونوه فاروق في تصريحاته إلى أن لجان الزكاة قامت بتقديم مشاريع التمكين الاقتصادي والتي كان لها دور كبير في تحسين وضع الأسر الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل ثابت وعدم الاعتماد على المعونات الشهرية ومن هذه المشاريع مشروع الجاموسة العشر كذلك توزيع تروسيكلات، وماكينات خياطة علي الأسر التي لديها من هو قادر علي العمل.
 
وأشار "فاروق" إلى أن لجان الزكاة تقوم في الفترة الحالية بدور هام في مواجهة ازمة فيروس كورونا المستجد حيث قاموا بإمداد عدد من المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية بأجهزة ومستلزمات طبية وتم تسليم جهاز سيولة الدم لمستشفى إبيار المركزى، بالإضافة الي تعقيم القري التابعة لها ضد فيروس كورونا حفاظا على أهالي القرية بالتعاون مع شباب تلك القرى.

كذلك تقديم لحوم ووجبات للقرى التي وضعت تحت الحجر الصحي كما تم دعم العمالة غير المنتظمة والموسمية، والتي لم يستطيعوا التسجيل ببرنامج الحكومة بمساعدات مالية، وكراتين مواد غذائية جافة، وكذلك تم توزيع مواد تموينية جافه على العمالة المضارة بالمراكب والفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، وعمل بيارات صرف للأسر التي تضررت من السيول.
 
وأضاف أنه بحلول شهر رمضان المعظم وما يتميز به من الكرم والعطاء فقد قامت لجان الزكاة بتجهيز وفرش منازل المستحقين بالأثاث المنزلي، وتوصيل المياه النقية للقري التابعة لها من خلال افتتاح وحدة تنقية مياه مركزية.
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