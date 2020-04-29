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فن

خالد الصاوي يكشف عن مشاعره عند الإشادة بدوره في ليالينا 80

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر النجم خالد الصاوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " عبر فيها شعوره عند تلقيه إشادة عن دوره بالعمل .

كتب عن القصص المصورة: "مع كل إشادة بجلال أرسطو يمتن جلالي للمؤلف والمخرج وشركة الإنتاج المحترمين ويتقاسم الفرحة مع زملائه المخلصين لليالينا أمام الكاميرا وخلفها من كل قسم لأن دي دموع الفرحة".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، والتى عرضت أمس الاثنين، حديثًا عن الجماعات الإخوانية، بين حسنى شتا "مجدى" ووالده صبرى عبد المنعم وعدد من أصدقائهم فى إحدى قهاوى وسط البلد، بعد ما أكد لهم "مجدى" أن ميدو عادل يحتاج إلى "قدم صناعية" بعد الحادث الذى تعرض له، كما حدثت مشادة كلامية بين محمد على رزق وزوجته "زينب"، بسبب الإنجاب.

وطلب "هشام" إياد نصار من زوجته غادة عادل أن تهدئ الأمور بينهما بعد البعد والجفا الذى تم بينهما والخلافات المستمرة بينهما، واعترضت غادة على كلامه وأكدت له أن الوقت غير مناسب بسبب حادث ابنتهما، ويبدو أن الغيرة تملكت من "هشام"، بعد رؤية زميلها "مدحت"، محمد الشقنقيري فى المستشفى للاطمئنان على ابنتها بعد الحادث التي تعرضت له.

وتوالت الأحداث بزيارة "جلال" خالد الصاوى، لـميدو عادل وصابرين للاطمئنان عليه بعد الحادث وفقدان ساقه، وأكدت "رقية" والدة ميدو أنهم تنازلوا عن القضية منعا للمشاكل، وتعجب ميدو من طريقة "جلال"، ونظراته لوالدته، كما غضب "هشام" إياد من شقيقه "جلال" بسبب تواجده فى المستشفى وطلب منه أن يذهب ليأخذ أغراضه من بيته ليقيم معه فى المنزل هذه الفترة.
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