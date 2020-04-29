بيتر ميمي يحسم الجدل حول صورة محمد إمام: من كواليس الاختيار ومش موجودة في أي مشهد

نشر بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، صورة للفنان محمد إمام من كواليس العمل.

وكان الفنان محمد إمام، قد شارك جمهوره عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة له من خلال كواليس مسلسل الاختيار؛ وأثار بها حيرة المتابعين لأن المشهد لم يكن بالعمل.





وعقب ذلك، قام المخرج بيتر ميمي بالتوضيح، وكتب معلقا "وجب التوضيح.. ديه صورة فوتوغرافيا أثناء البروفات.. مش موجودة فى المشهد في الحلقة الـ5 (صورة بالتليفون)".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه وكانت تعليقاتهم كالآتى:

"احسنت يا بيتر بجد أحسنت وأبدعت ورفعت راس كل مخرج ومؤلف وفنان وفنى فى مصر ورجعت للفن قيمته وهيبته واهميته تانى فى قلوب وعقول الناس"، و" بجد بنشكرك علي مسلسل زي ده و أن شاء الله رمضان الجاي عايزين مسلسلات نفس القصص والمستوى"، و" كويس انك وضحت؛ لأن الصورة متداولة بشكل كبير جدا"، و" عمل محترم.. والناس متفاعلة معاه جدا".