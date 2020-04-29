بـ صورة نادرة.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر

استعاد المخرج والمنتج مجدي الهواري ذكريات فيلم "الناظر"، حيث نشر صورة نادرة من كواليس العمل، من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .





وعلق: "وأخيرا لقيت النسخة الأصلية من الصورة دية، زي النهاردة من 20 سنة كنا بنفكر في فيلم الناظر".





فيلم "الناظر" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة علاء ولي الدين، هشام سليم، محمد سعد، حسن حسني، أحمد حلمي، بسمة، حنان الطويل، ومن إخراج شريف عرفة.





ويذكر ان اخر اعمال الهوارى مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى تقام على مسرح كايرو شو.





وتضم كلاً من شيري وعددا من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.