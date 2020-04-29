بومبيو: سنحمي شبكاتنا من الحزب الشيوعي الصيني.. ونتابع أحداث هونج كونج

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عدة رسائل إلى الصين خلال مؤتمر صحفي له.





وقال بومبيو: إن الولايات المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لحماية شبكاتها من الحزب الشيوعي الصيني.





وأضاف أن واشنطن تتابع عن كثب تدخل الصين في هونج كونج، مع تجدد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والانفصال الكامل عن الصين، بعد انحسار فيروس كورونا.





وعن وباء كورونا، قال بومبيو إن على الصين أن تكون واضحة بشأن فيروس كورونا وألا تقوم بإخفاء المعلومات وحجبها.





إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه لا يستبعد مطالبة الصين بدفع تعويضات كبيرة نتيجة تسببها في انتشار فيروس كورونا.





وكان الرئيس الأمريكي قد شن هجوما شرسا على الصين وأشار إلى أن المخابرات الأمريكية تحقق بشكل جدي في احتمالية أن تكون الصين مسؤولة عن نشر الفيروس، لافتا إلى أنه من غير المستبعد أن يتم مقاضاة الصين وتغريمها مبالغ مالية كبيرة جدا نتيجة تسببها في هذا الأمر.







