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فن

اغلب السقا.. رزان المغربي: هنشرب شاي مع حمادة هلال النهارده

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رزان مغربي على الصوره قائلة: " بعد الفطار و الكنافة بالمانجا هنشرب كلنا شاي مع النجم الجدع ابن البلد حماده هلال هل ممكن سبونج بوب يغلب السقا ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، وعلق أحدهم قائلا :" اكيد السقا هيخسر و سبونج بوب هيكسب "، وتابعت أخرى قائلة :" البرنامج حلو اوي يا رزان مبرووك عليكي ".
كما علقت احدى متابعات "رزان المغربي": اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قبله ".

و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .

كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.
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