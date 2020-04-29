اغلب السقا.. رزان المغربي: هنشرب شاي مع حمادة هلال النهارده

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وعلقت رزان مغربي على الصوره قائلة: " بعد الفطار و الكنافة بالمانجا هنشرب كلنا شاي مع النجم الجدع ابن البلد حماده هلال هل ممكن سبونج بوب يغلب السقا ".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، وعلق أحدهم قائلا :" اكيد السقا هيخسر و سبونج بوب هيكسب "، وتابعت أخرى قائلة :" البرنامج حلو اوي يا رزان مبرووك عليكي ".

كما علقت احدى متابعات "رزان المغربي": اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قبله ".





و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .





كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.