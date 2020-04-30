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محافظات

يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:40 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
أغلقت الإدارة التموينية بإدكو بمحافظة البحيرة، محلًا لبيع المخبوزات يعمل من دون ترخيص، ويخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولاستخدامه مياه صرف صحي في التصنيع وغمر المخمر بتلك المياه، وتم تشميع المحل ومصادرة ما بداخله من مخبوزات ومعدات وأدوات خبز. 


وكانت الإدارة التموينية بمركز إدكو أثناء قيامها بحملة للرقابة على الأسواق والمخابز بشارع صلاح سالم، تمكنت من ضبط صاحب محل مخبوزات مفتوح، ويخالف قرارات رئيس الوزراء الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويتم إدارة وتشغيل المحل من دون ترخيص.


وكشفت الحملة، عن أن صاحب المحل يقوم باستخدام مياه صرف صحي في التصنيع وغمر المخمر بمياه الصرف الصحي ورائحتها عفنة واتضح استخدامه القاذورات ومواد مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلق وتشميع المحل والمخمرات والفرن المستخدم للتصنيع والتحفظ على ما تم ضبطه داخل المحل لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحرر المحضر اللازم جنح أمن دولة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


قاد الحملة فارس حبيب مدير الإدارة التموينية بتوجيهات من المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى، بالتنسيق مع إدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو.


كما أسفرت الحملة، عن ضبط مخبزين الأول مخبز بلدي بشارع الكواكب لعدم التزامه بمواعيد التشغيل وتصرفه في ٥ شكائر دقيق مدعم والاتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة والمخبز الثانى مخبز بلدي بشارع صلاح سالم لإنتاجه خبز ناقص الوزن ٢٠ جرامًا للرغيف الواحد.


وتمكنت الحملة من المرور علي ١٣ مخبزًا أخرى وتبين مراعاتها للقوانين والقرارات، وإنتاجها خبزًا مطابقًا للمواصفات والوزن.
 

ويهيب المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، جميع المواطنين، أصحاب المخابز، الالتزام بقرار رئيس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا  والالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والتجارية.

يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
يستخدم مياه الصرف في العجين.. غلق محل مخبوزات بالبحيرة ..صور
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