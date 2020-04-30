العالم يسجل مليون متعافى من فيروس كورونا





ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليون شخص، بحسب معطيات حديثة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات للمرة الأولى منذ انطلاق الأزمة.





وبحسب بيانات لموقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا كورونا، فإن مليونا و353 مصابا بالعالم تعافوا من الوباء.





وبحسب الموقع، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ147 ألفا و411، تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.





في غضون ذلك، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير.





وأعلنت المراكز الكورية عن رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.



