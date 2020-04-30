AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أقوى فيديوهات الفنانين على تيك توك.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:58 م
فيديوهات الفنانين
فيديوهات الفنانين على تيك توك
Advertisements
هاني حسين
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الهدف من برنامج "توب تيك توك" هو عرض كل فيديوهات تيك توك التي تحمل الكثير من الإبداع.

وأضافت لميس سلامة في برنامجها "توب تيك توك" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "خلال الفترة الماضية وجدنا ضغطا كبيرا على البرنامج  وطلبات من المتابعين بعرض مقاطع التيك توك الخاصة بهم".

وتابعت لميس سلامة: "جمعنا فيديوهات كثيرة من المشاهدين وتم عرضها في البرنامج".

وأكملت لميس سلامة: "وتم إجراء تصويت على كل الفيديوهات التي تم إذاعتها طوال الأسبوع الماضي وتم تجميع أقوى 5 فيديوهات تيك توك تم عرضها طوال الأسبوع".

وعرضت لميس سلامة أقوى فيديوهات التيك توك التي قام الفنانون بنشرها مؤخرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عرض برومو برنامجه الجديد بساعات.. علاء الشربيني يتصدر تريند تويتر

كنا عايزين نجمع معجبين.. حبس 4 شباب روعوا المواطنين بسبب التيك توك

شكلي هتخلى عن مبادئي.. شاهد رد مذيعة على سؤال زميلها بالبرنامج

خالد عليش يتفاعل مع جمهور التيك توك بـ حياتي مش تمام .. فيديو

يوميات النجوم على التيك توك.. هنا الزاهد تقلد محمد هنيدي.. وظهور خاص لأبناء الفنانين

وأنا فى الحجر المنزلي .. آيتن عامر تقلد شيكو بفيديو على التيك توك

ترشيحاتنا

الحكومة تضم فئة أخرى للمحلات المستثناة من الحظر في رمضان

الجنيه يتحدى كورونا.. سعر صرف الدولار ينخفض 28 قرشا خلال العام الجاري

هنخس في رمضان.. تناول الثوم قبل وجبة الإفطار والنتيجة مذهلة

علي جمعة: البحر الميت مقر قوم لوط الذي خُسف بهم.. لذلك مليء بالمعادن

تعليق ناري من كهربا على حلقة رامز مجنون رسمى

أخبار الفن.. البرنس للكبدة داخل فيلا ياسمين صبري وأبو هشيمة.. تامر هجرس: مراتي مزة ولازم أفرجها للناس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيت أثناء مواجهة فيروس كورونا.. لقطات موجعة لطفلة في جنازة والدتها

ليا حق أكره السمنة.. ريهام سعيد تستعرض زيادة وزنها

بعد ضبط كلاب مذبوحة في شبرا.. 10 علامات مميزة للحم الكلاب