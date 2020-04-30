أقوى فيديوهات الفنانين على تيك توك.. شاهد

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الهدف من برنامج "توب تيك توك" هو عرض كل فيديوهات تيك توك التي تحمل الكثير من الإبداع.





وأضافت لميس سلامة في برنامجها "توب تيك توك" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "خلال الفترة الماضية وجدنا ضغطا كبيرا على البرنامج وطلبات من المتابعين بعرض مقاطع التيك توك الخاصة بهم".





وتابعت لميس سلامة: "جمعنا فيديوهات كثيرة من المشاهدين وتم عرضها في البرنامج".





وأكملت لميس سلامة: "وتم إجراء تصويت على كل الفيديوهات التي تم إذاعتها طوال الأسبوع الماضي وتم تجميع أ قوى 5 فيديوهات تيك توك تم عرضها طوال الأسبوع".



