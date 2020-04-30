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فن

سيرين عبد النور تتألق وتوجه رسالة لمتابعيها.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:16 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة سيرين عبد النور جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سيرين عبد النور بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.


وعلقت سيرين عبد النور على الصور قائلة "‫‎ما أروع الإنسان صاحب القلب الأبيض .. الذي لا يكره .... ولا يحقد.... ولا يحمل غلًاّ‎الابيض هو من الالوان يلّي بحبا كتير، انشالله...يكون عجبكن لوك مبارح ‎#سهرانين_معاكم_بالبيت ‎#رمضان_يجمعنا ‎#سيرين_عبد_النور"

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

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