مفاجأة.. اللجنة الخماسية مستمرة لمدة سنة وأنباء تهدد بطلان انتخابات اتحاد الكرة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن أنباء جديدة في موقف انتخابات اتحاد الكرة القادمة، ومفاجأة عن بطلان هذه الدورة.





وقال فايق خلال تصريحاته على فضائية أون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة مهددة بالبطلان وأنباء عن تمديد سنة أخرى للجنة الخماسية.





وأضاف فايق، اللجنة الخماسية الأقرب للاستمرار لمدة سنة قادمة حيث أنها لجنة معينة من الفيفا وليست منتخبة.





وتابع: الأقرب للجنة الخماسية هو الاتجاه لمناقشة الفيفا، للاستمرار بناء على قانون الرياضة بسبب توقف عملهم منذ انتشار فيروس كورونا.



