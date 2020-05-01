مصر لن تستسلم.. نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. أبرزهم عمرو دياب وأمير كرارة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحية إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة، جنود يدافعون عن وطنهم ويضحون بدمائهم وخونة يقتلوهم في شهر الصيام والرحمة.





نستعرض لكم أبرز النجوم من خلال التقرير التالي:





أمير كرارة

غرد أمير كرارة عبر تويتر قائلا: "‏رحم الله شهداء الوطن وربنا يصبر أهلهم".





عمرو دياب

غرد عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" رحم الله شهداء الوطن .. خالص عزائي لاسر شهدائنا وتمنياتي بالشفاء العاجل للجميع".





أحمد حلمي

نعى أحمد حلمي شهداء حادث بئر العبد الذين ذهبوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

وكتب أحمد حلمي :رحم الله شهداء وطننا الغالي وستظل مصر محروسة من كل غدر بفضل من الله وبجنود هم خير أجناد الأرض، جنود استشهدوا فوقها ومن أجلها ويدفنون بها.



إسعاد يونس





نعت الفنانة إسعاد يونس شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلا "‏انت المنتقم الجبار يارب… انا لله وانا إليه راجعون".



آسر ياسين





نعى الفنان آسر ياسين شهداء حادث بئر العبد الارهابي الذي وقع مساء اليوم قبل ساعات من افطار رمضان.

وغرد آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا يصبر أهالي شهداء الوطن وضحايا الإرهاب الغادر .. هو ده #الاختيار فعلًا، جنود يدافعون عن وطنهم ويضحوا بدمائهم علشانه وخونة يقتلوهم في شهر الصيام والرحمة".



وكان أسر ياسين شارك كـ ضيف شرف في مسلسل الاختيار الذي يقدم قصة استشهاد الشهيد احمد منسى، وخيانة الوطن للارهابي هشام عشماوي.





غادة عبد الرازق





نعت الفنانة غادة عبد الرازق شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.

ونشرت غادة صورة وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "‏ اللهم ارحم الشهداء اليوم #حسبى الله ونعم الوكيل #مصر#جيش مصر #شهداء سينا.





مدحت العدل





نعى السيناريست مدحت العدل شهداء حادث بئر العبد الارهابي الذي وقع مساء اليوم قبل موعد الافطار.





وغرد مدحت العدل عبر حسابه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:" تمامًا مثلما فعل الإرهابيون في مذبحة رفح وفي هذا الشهر الكريم يعودون للإرهاب الأسود في بئر العبد ..بلا ضمائر ولا دين ولا إنسانية".





واضاف :" ولكنهم لا يعرفون ان مصر لن تستسلم ..رحم الله شهداء الوطن .. ومدام هناك الجيش المصري فالنصر لنا إن شاء الله".





صبا مبارك





نعت الفنانة صبا مبارك شهداء "بئر العبد" خلال مداخلتها في برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، حيث قالت: "أقدم واجب العزاء للشعب المصري في استشهاد ضابط و إصابة مجموعة من الضباط في شمال سيناء والإدانة الشديدة لمن فعلوا ذلك".





شيرين رضا

نعت شيرين رضا شهداء حادث بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وكتبت شيرين رضا: رحم الله شهداء الوطن الغاليين وتعظيم سلام على أرواحهم الطاهرة #بير_العبد.



وأعلن أمس العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

