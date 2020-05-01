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فن

حلا شيحة تعلن الحداد على شهداء بئر العبد

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:32 م
صدى البلد
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ميرنا محمود -شيماء عبد السلام

نعت حلا شيحة شهداء بئر العبد ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم بمنطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة


ونشرت  صورة حدادا على أرواح  الشهداء  وكتبت:  انا لله وان اليه لراجعون رحم الله شهداء بئر العبد.


وأعلن أمس العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.


 وقال "الرفاعي" في بيانه عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود


وأكدت، القوات المسلحة إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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