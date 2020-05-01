بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد





وأطلت بها أروى ، بفستان أنيق باللون الأبيض، ومطعم بورود حمراء تيرز عن أناقتها، وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون البيج الفاتح الذى يبرز عن أنوثتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى فى الماكياج على اللون الفوشيا ايشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الفوشيا الذى يبرز عن جمالها.





وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارت، واكتف بقرط بسيط مع خاتم لليد لإكمال إطلالتها.