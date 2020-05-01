AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 08:19 م
أروى
أروى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الإعلامية أروى، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة تبرز عن جمالها.

وأطلت بها أروى، بفستان أنيق باللون الأبيض، ومطعم بورود حمراء تيرز عن أناقتها، وأنتعلت حذاء مكشوف بكعب عالى باللون البيج الفاتح الذى يبرز عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى فى الماكياج على اللون الفوشيا ايشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الفوشيا الذى يبرز عن جمالها.

وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارت، واكتف بقرط بسيط مع خاتم لليد لإكمال إطلالتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جمبسوت أسود.. رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة وتسريحة شعر مختلفة

سوزان نجم الدين تتألق بـ فستان جلد جرئ.. شاهد

القلب الوفي.. جنات في إطلالة أنيقة بالجلد الأحمر.. شاهد

مكشوف من الظهر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

عمرو يوسف يحقق فوزا وحيدا في برنامج أغلب السقا.. فيديو

مصرع طالبة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بـ المنيا

اصطدام طائرتين في قطر ..تفاصيل

رسالة من شيخ الأزهر للمنادين بإقامة صلاة التراويح والجمعة في المساجد

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها

لمرضى الكوليسترول.. اتبع 6 نصائح صحية في رمضان

بالورود الحمراء .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد