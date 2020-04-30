بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة أروى صورا جديدة لها من احدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام.
تألقت أروى فى احدث ظهور لها بإطلالة جذابة من اختيار الاستايلست Jolie Fashion، حيث ارتدت جمبسوت طويل و ذا اكمام طويلة و أتسم التصميم بالقماش الأزرق اللامع.
وأنتعلت أروى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون الفضى، فيما تزينت بمجموعة فخامة من المجوهرات التى خطفت الأنظار إلى إطلالتها.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت اروى على خصلات شعرها الطويل المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.