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فن

خيانة عهد الحلقة 8 .. محاولة التأثير على خالد أنور للعودة إلى الإدمان

السبت 02/مايو/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، أثناء عرض المسلسل ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.

حاول شخص غريب أن يؤثر على خالد أنور، في المصحى كي يعود للأدمان مجددًا، لكنه رفض وقام بالاتفاق مع الطبيب المعالج لكشف سره.

بينما قام عدة أشخاص بتهديد شقيق يسرا، وإجباره على إمضاء وصولات أمانة بقيمة 2 مليون جنية، وقام عدد من البلطجية بضرب إبنه على رأسه بسبب تخلفه عن مرافعة القضية المتعلقة بهم.

يذكر أن كشفت لنا الأحداث، السر خلف عدم إنجاب حلا شيحة، حيث قامت في بداية زواجها بإسقاط جنينها، الامر الذي كلفها استئصال الرحم، لتحرم من نعمة الانجاب.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.
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