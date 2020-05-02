ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات القتلى

كشفت وزارة الصحة الاسبانية عن أن حصيلة القتلى بالفيروس كورونا في الدولة بلغت 25100 اليوم السبت بارتفاع بمعدل 276 شخصا ماتوا بسبب مضاعفات الفيروس بين عشية وضحاها.





وارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 216582 من 215216 يوم الجمعة.





وتشهد إسبانيا واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها، كونها ثالث اعلى دولة متضررة بسبب كورونا، لكنها تجاوزت ذروتها وتخفف قيود الإغلاق تدريجيًا





وحذر عالم إسباني من أن السمنة قد تكون وراء ارتفاع معدلات وفيات فيروس كورونا في إسبانيا وإيطاليا.





وقال العالم فرانسيسكو تينهونيس، رئيس الجمعية الإسبانية لدراسة السمنة (SEEDO) ، أن هذا قد يكون السبب في أن بعض دول البحر الأبيض المتوسط ​​كانت أسوأ من الصين أو كوريا الجنوبية.





وقال إن هناك "بعض الأدلة" لدعم هذا التفسير حول سبب ارتفاع معدل قتلى كوفيد 19 في إسبانيا





ويبلغ خطر إصابة المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة الذين يحتاجون إلى تنفس صناعي 86٪ ، في حين أن 60٪ للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة (أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم 30 أو أكثر) و 47٪ للأشخاص الذين لديهم "وزن صحي" وفقا لـ تيانهونز



