كده هننزل الماركت مش هنلاقي حاجة.. نائبة: وعي المصريين فاشل مع كورونا

أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرهان على وعي المواطن في مواجهة فيروس كورونا، قد تكون نتائجه غير إيجابية بشكل كبير، ولكن ليس هناك حلول أخرى في الفترة الحالية.





وقالت الدكتورة إليزابيث، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، إن وسائل الإعلام عليها دور كبير في توعية المواطنين بخطورة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحة أنه لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا، وكل ما يثار مجرد تجارب أو أدوية كانت لها نتائج إيجابية.





وأضافت النائبة إالزابيث شاكر، أنه من الصعب توقف عجلة الانتاج في تلك الظروف، معقبة: "مينفعش البلد تقف.. كده هننزل السوبر ماركت مش هنلاقي طلبات"، منوهة بأن الفترة القادمة فترة صعبة، وأعداد الإصابات سوف تتزايد.





وأشارت عضو مجل النواب، إلى أن ما نمر به الآن ما هو الا ابتلاء يجب التعامل معه وعدم الاستهانه به، موضحة انه من الطبيعي زيادة أعداد المصابين في الفترة القادمة لأن مصر لم تصل ذروتها بعد، بالإضافة الى ضرورة استمرار العمل في المشروعات القومية والصناعات المنتجة لأن عجلة الاقتصاد لا يجب ان تتوقف في ظل الازمة الراهنة.





وأوضحت أنه في هذا الوقت من الممكن ان نواجه مشكلة في عدم قدرة المستشفيات لاستيعاب كل تلك الاعداد من المرضى والمصابين، لذلك يجب ان نكون على قدر كبير من الوعي للقدرة على السيطرة على المرض في العزل الذاتي المنزلي.