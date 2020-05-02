AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كده هننزل الماركت مش هنلاقي حاجة.. نائبة: وعي المصريين فاشل مع كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 12:27 م
الدكتورة إليزابيث
الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
Advertisements
فرح علاء الخولي

أكدت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرهان على وعي المواطن في مواجهة فيروس كورونا، قد تكون نتائجه غير إيجابية بشكل كبير، ولكن ليس هناك حلول أخرى في الفترة الحالية.


وقالت الدكتورة إليزابيث، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، إن وسائل الإعلام عليها دور كبير في توعية المواطنين بخطورة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، موضحة أنه لا يوجد علاج حتى الآن لفيروس كورونا، وكل ما يثار مجرد تجارب أو أدوية كانت لها نتائج إيجابية.


وأضافت النائبة إالزابيث شاكر، أنه من الصعب توقف عجلة الانتاج في تلك الظروف، معقبة: "مينفعش البلد تقف.. كده هننزل السوبر ماركت مش هنلاقي طلبات"، منوهة بأن الفترة القادمة فترة صعبة، وأعداد الإصابات سوف تتزايد.


وأشارت عضو مجل النواب، إلى أن ما نمر به الآن ما هو الا ابتلاء يجب التعامل معه وعدم الاستهانه به، موضحة انه من الطبيعي زيادة أعداد المصابين في الفترة القادمة لأن مصر لم تصل ذروتها بعد، بالإضافة الى ضرورة استمرار العمل في المشروعات القومية والصناعات المنتجة لأن عجلة الاقتصاد لا يجب ان تتوقف في ظل الازمة الراهنة.


وأوضحت أنه في هذا الوقت من الممكن ان نواجه مشكلة في عدم قدرة المستشفيات لاستيعاب كل تلك الاعداد من المرضى والمصابين، لذلك يجب ان نكون على قدر كبير من الوعي للقدرة على السيطرة على المرض في العزل الذاتي المنزلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد عيد عبد الملك: إعارة إمام عاشور لأي بلد فيها قيد مش هينفع لهذا السبب

مؤيدو سامح عاشور يلتقطون الصور معه عقب الإدلاء بصوته في انتخابات المحامين

اقعدوا في البيت.. مصرية تحكي رحلتها مع كورونا في الحجر الصحي

اقعد فى بيتك.. رئيس تعليم النواب يوجه رسالة هامة للمصريين بشأن شم النسيم

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

الكرة في ملعبنا.. برلمانية: القعدة في البيت أحسن من القعدة على جهاز التنفس

ترشيحاتنا

الناس شايفانا هيروز.. طبيب يحكي أصعب الأوقات داخل مستشفيات العزل

محام: سما المصري عليها حكم قضائي

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

للتغلب على كورونا..عروسان يلجأن لحيلة غريبة في حفل زفافهم.. صور

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

أخبار الفن.. أحمد فلوكس يكشف أسرار زواجه من هنا شيحة.. أيتن عامر تورط أحمد مجدي بحملها

AdvertisementS

أستاذ مناعة: سبب واحد وراء تزايد حالات فيروس كورونا فى مصر.. تفاصيل

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات الموتى

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

إلغاء امتحانات الثانوية العامة.. تحرك برلماني لتلبية دعوات الطلاب بتغيير القانون

لا لقاح قبل عام 2036.. خبراء يصدمون الجمهور بسبب كورونا

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

بقيمة 8 جنيهات.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو

محام: سما المصري عليها حكم قضائي

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

في ذكرى وفاته.. قصة رحيل وائل نور المفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

تعرض للقتل العمد.. قصة سيلفانوس أوليمبيو أول رئيس لتوجو

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب