مداهمة أوكار الإجرام.. ضبط ٤ تجار مخدرات في الجيزة

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة استهدفت إحدى البؤر الإجرامية بالجيزة وتمكنت من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.





وردت معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام عناصر اجرامية بإتخاذ دائرة قسم الدقي للاتجار في المخدرات.





عقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة".





وبحوزتهم 230 جرام لمخدر الحشيش، و25 قرص مخدر، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبالغ مالية، و ٣ هواتف محمول.





بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.