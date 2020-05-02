وزير الأوقاف: هجر صفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة واجب شرعي ووطني

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هجر صفحات التواصل الاجتماعي المشبوهة واجب شرعي ووطني؛ مستشهدا بقول الله تعالى : (فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ).





جاء ذلك في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك .





وخلال الخاطرة الرمضانية العاشرة ، قال الوزير إن لكل زمن طبيعته ، ولكل حرب أسلحتها ، ومن دخل حربًا غير متسلح بأحدث أسلحتها العصرية كان مآله الخسران لا محالة ، كمن دخل عصر الطائرات والدبابات والغواصات متسلحا بسيفه وخيله ورجله لا غير ، أو واجه حاملات الطائرات ، والصواريخ عابرة القارات ، والطائرات المسيرة بالعربة الحربية القديمة .





من دخل حربا دون أن يعرف أسلحة عدوه ويتفوق عليه فيها دخل حربًا خاسرة لا محالة .





غير أن الأدهى والأمر أن عدونا غير شريف ، لا دين له ، و لا خلق له ، ولا حياء له ، ولا شرف له ، ولا عهد له ، ولا ذمة له ، سلاحه الغدر والخيانة ، والكذب والشائعات ، والأراجيف والافتراءات .





وأضاف جمعة خلال المخاطرة الرمضانية العاشرة مما يتطلب تفكيرا غير نمطي ولا تقليدي في مواجهة الفكر الشيطاني لجماعات التطرف والإرهاب تلك ، وأن نعمل على تعرية هذه الجماعات فكريًا وأيدلوجيا سواء في الواقع الذي لا أثر لهذه الجماعات فيه أم في عالمهم الوهمي لنضيق عليهم الخناق حتى في خيالاتهم.





وتابع: إذا كان عدونا يستفرغ أقصى طاقته في تزييف الوعي فإن علينا أن ندرك أن دورنا في هذه الحرب الضروس هو تحصين المجتمع كله ولا سيما النشء والشباب ضد هذا التزييف الممنهج ، و أن نغزو وبقوة وحرفية عالية وتدريب وتأهيل لشبابنا وكوادرنا الوطنية عالم السوشيال ميديا بكل أبعاده وتقنياته ، و أن نضرب مع ذلك بيد من حديد على كل من يثبت استخدامه لأي وسيلة من وسائل التواصل لتزييف الوعي أو التطاول على مؤسسات الدولة الوطنية أو يدعو لهدمها أو يسهم في التحريض عليها ، أو يستخدمها للنيل من وطنه أو التحريض عليه .





ودعا وزير الأوقاف إلى تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية ، وجريمة الانضمام إلى أي جماعة إرهابية ، و أؤكد أن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة فكريًا أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق الدين وفي حق الوطن ترقى إلى حد الخيانة الوطنية .





وأكد جمعة أن تعرية هذه الجماعات ، وكشف عناصرها المختبئة خلف الحسابات الوهمية ، و سرعة محاسبة العابثين بأمن الوطن ومقدراته واجب الوقت ، باعتبار هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى ومعمل تفريخ لجماعات الإرهاب المسلح .



