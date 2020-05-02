قومي المرأة ببني سويف يدعم 1060 أسرة في مجابهة تداعيات كورونا

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، دور المجلس القومي للمراة بالمحافظة في ظل الظروف الراهنة، ومقترحات تعظيم دوره وتقديم التيسيرات اللازمة لتوسيع دائرة الجهود التنموية التي يقوم بها لتمتد إلى كل القرى والعزب.





وأشار المحافظ إلى أهمية أن تتكامل كل جهود المجتمع المدني فيما بينها ومع خطة الدولة التنموية لتحقيق أفضل نتائج ، وذلك بجانب دور المجلس في مجالات وقضايا المرأة المتنوعة.

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جاء ذلك خلال تواصله مع نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، حيث قام المجلس خلال شهر أبريل الماضي بالوصول إلى 1060 أسرة بالعديد من القرى بالمحافظ لتقديم المساعدات من شنط مواد غذائية بالجهود الذاتيه والتعاون مع بعض الجهات ، وذلك بقرى منشأة كساب والنويره بمركز اهناسيا ، قرية الهرم وعزبة ابو النور بمركز الواسطى ، وقرية الفقيرة وبنى عقبة والسلطاني مركز ببا ، وقرية باها وباروط وبنى عفان ، وبندر ومدينة بني سويف كعزبة أبو عقل وحي البشري والجزيرة والمرماح وبنى عطية.

كما أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة والسيدات المعيلات المتعسرات في سداد الأقساط الخاصة بقروض، حيث تم تقديم الدعم المالي لعدد 50 سيدة عماله غير منتظمة ، وتم المساهمة في مبادرة بني سويف معاك لدعم صندوق مواجهة الكوارث والازمات بالمحافظة ، واستمرار حملات التوعية للسيدات بالقرى من خلال الرائدات الريفيات لحث السيدات علي الالتزام وكيفيه تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وغسيل الأيدي بصفة مستمرة.





وتم تقديم التوعية في عدد من القرى منها قريه كوم أبو خلاد ، دنديل ،الرياض ، دلاص ، الزيتون (مركز ناصر)، السلطاني ، البرانقه ، سدس(مركز ببا) ، شريف باشا ،منشأة عاصم لكوم الاحمر بني عفان ، تزمنت الشرقية ، بني بخيت،باها في مركز بني سويف ، والهرم، وأطواب ، والحومة (مركز الواسطى) ، بني صالح ، صفط العرفا ، تلت (مركز الفشن) ،بسمسطا ، الشنطور ، دشطوط ، وتمام كساب ، شاويش (مركز اهناسيا).





وفي مجال دعم وَمساندة جيش مصر الأبيض تم تقديم بعض المستلزمات الطبية للصحة منها بدل عمليات وجاونات وكمامات وجونتات وكذلك الدعم النفسي والمعنوي للممرضات ، حيث تم تقديم عدد من الهدايا وشهادات التقدير للممرضات بمستشفى الحميات والصدر لرفع الروح المعنوية لهن كما تم تقديم برقيه شكر وتقدير وورود باسم الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ببني سويف لمديري مستشفيات الحميات والصدر ووكيل وزارة الصحة.