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وزير الداخلية الأسبق يكشف كواليس انفجار موكبه بـ 500 كليو متفجرات.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:27 ص
اللواء محمد إبراهيم
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق
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هاني حسين
قال  اللواء محمد إبراهيم  وزير الداخلية الأسبق، إن مسلسل الاختيار عمل درامي ضخم ويأتي في توقيت مناسب للغاية، مضيفا:" اسم المسلسل يظهر الفارق بين اثنين من الضباط أحدهما وهب نفسه لخدمة وطنه، والآخر خائن  سيطرت الأفكار المتطرفة عليه ".


وأضاف  محمد إبراهيم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  مسلسل الاختيار يكشف للجميع الحقيقة ويظهر بطولات الشهيد البطل احمد المنسي .


وتابع اللواء محمد إبراهيم:"  فشل العناصر الإرهابية في محاولة اغتيالي يظهر أمام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية".


وأكمل محمد إبراهيم:"  متفجرات السيارة المفخخة  تصل إلى 500 كيلو ولحظة الانفجار كانت صعبة للغاية".


ولفت محمد ابراهيم:"   عصرنا على  محرك السيارة المفخخة في الدور 12 من احد العمارات ".

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