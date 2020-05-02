مسلسل شاهد عيان الحلقة 9 : محمد لطفي يعرض حياة هنا شيحة للخطر

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل شاهد عيان خيانة زوجة وهيب العزازى له والذى يلعب دوره الفنان محمد لطفى.

يذهب رجال وهيب العزازي إلى الدكتور ياسر، الطبيب النفسي التي كانت تذهب إليه ندى وشقيقتها ليلى وكذلك ذهب إليه عمر لينكر معرفته بأي شيء يخص ندى سوى حياتها الشخصية.





ويقول لهم أن ليلى فقط هي التي تزوره باستمرار فيطلبون منه أن يخبر بكل شيء تقوله لهم ليلى ويذهب راجح الذي يقوم بدوره الفنان وليد فوازمع ليلى إلى منزل طليقها هشام ويعيد أبنائها إليها بعد أن خطفهم والدهم منها.





ويؤكد وهيب العزازى "محمد لطفى " على عمر "حسن الرداد" أن حياة ايزايت مقابل حياة زوجته ندى "هنا شيحة".





والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.