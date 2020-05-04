نائب رئيس المقاصة: القرار الأمثل هو عدم استكمال الدوري

أكد بكري سليم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن القرار الأمثل في الوقت الحالي هو عدم استكمال منافسات الدوري الممتاز بسبب تفشي فيرورس كورونا.





وأضاف "سليم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الحفاظ على صحة عناصر اللعبة من لاعبين لأجهزة فنية لحكام ومجالس إدارات أهم كثيرًا من استكمال الدوري هذا الموسم.





وناشد نائب رئيس مجلس إدارة المقاصة في نهاية تصريحاته وزير الرياضة بالتدخل لمساعدة أندية الدوري.





جدير بالذكر أن، النشاط الرياضي تعلق بأمر من وزير الرياضة في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.





وأعلن عمرو الجنايني في آخر تصريحاته، عودة الدوري في ١٥ يوليو القادم.