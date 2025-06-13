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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم 13- 6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر اقل جرام ذهب في محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم الجمعة 13-6-2025.

سعر أقل جرام ذهب

وتضمن أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

وبلغ آخر تحديث لسعر عيار 14 الأقل فئة داخل محلات الصاغة اليوم نحو 3130 جنيها للبيع و 3146 جنيها للشراء

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

ثبت سعر الذهب في مصر خلال أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-6-2025 في محلات الصاغة.

سعر الذهب في مصر اليوم

ومع اغلاق تعاملات أمس الخميس، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 35 جنيها ليعوض بذلك خسارته في الايام الماضية

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5365 جنيها للبيع و5394 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4695 جنيها للبيع و 4720 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4024 جنيها للبيع و 4045 جنيها للشراء 

سعر عيار 14اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3130 جنيها للبيع و 3146 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.56 ألف جنيه للبيع و 37.7 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3385 دولار للبيع و 3386 دولار للشراء

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات التضخم الأميركية توقعات خفض الفدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 3364.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.2% لتصل إلى 3384.40 دولارًا.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل المعدن النفيس المقوّم به أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وجاء صعود الذهب وسط تزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أشار فيها إلى نيّة إجلاء مواطنين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب "المخاطر المتزايدة".

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في مايو، وهي نسبة أقل من التوقعات التي رجّحت زيادة بنسبة 0.2%.

خفض الفائدة

ويتوقّع المتعاملون خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

 كما يترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بحثًا عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات المركزي الأميركي قبيل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 36.32 دولارًا للأوقية،

وزاد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1265.32 دولارًا، مواصلًا التحليق قرب أعلى مستوياته في أكثر من أربع سنوات،

في حين تراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 1069.65 دولارًا.

سعر اقل جرام ذهب سعر عيار 14 مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اليوم

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