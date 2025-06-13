لحظة هروب الطائرات من أجواء إيران أثناء الضربات الإسرائيلية | شاهد

نشر موقع تتبع الطيران العالمي “فلايت رادار”، لقطات مصورة، ترصد لحظة مغادرة الرحلات الجوية للمجال الجوي الإيراني والعراقي، وذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل على مواقع إيرانية صباح اليوم.

لحظة هروب الطائرات من أجواء طهران

بحسب ما رصده “فلايت رادار”، فإن المجالين الجوي الإيراني والعراقي تأثرا بالهجمات الإسرائيلية على إيران، وراحت رحلات الطيران العالقة في الأجواء، تفر إلى الأجواء الآمنه المجاورة بالمنطقة باتجاه السعودية ومصر وتركيا.

رصد “موقع التتبع العالمي”، أيضا لحظات تغيير بعض الرحلات الجوية أثناء تغيير مسارها حول طهران، تفاديا للضربات والهجمات الإسرائيلية.

المجال الجوي المصري آمن

من جانبها أصدرت وزارة الطيران المدني المصري، بيانا، تؤكد فيه أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، يأتي ذلك في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وتتابع الوزارة من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

استعدادات قصوى في المطارات المصرية

وفى هذا السياق ، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه ، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

وقد استقبل مطار القاهرة الدولي تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة. وقد أقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى 3 دول

وفي ضوء تلك التطورات، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء عدد 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

هذا وقد توجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهره الجوى و مركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران ال (IOCC)، كما قام بزياره برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظاميه حركه التشغيل.