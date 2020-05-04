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أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يوصي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
رفع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، توصية للرئيس محمود عباس، تقضي بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر.
ورأت لجنة الطوارئ الوطنية الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، واللجنة الوبائية التابعة لوزارة الصحة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - ضرورة تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر، وتكليف المستشار القانوني للرئيس بتقديم المسوغ القانوني لحالة الطوارئ الجديدة.
ومن المقرر أن ينظر الرئيس بهذا الأمر غدًا، وفي حال الموافقة تواصل الحكومة إجراءاتها بما يحافظ على الأولوية الصحية والأمنية للمواطنين مع التوازن بين الإجراءات الصحية والضرورات الحياتية لهم، عبر السماح بزيادة ساعات العمل لدى بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ومن الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ انتهت عند منتصف ليلة أمس الأحد.

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