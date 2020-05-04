AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالكمامة جيهان خليل تدعو جمهورها للبقاء في المنزل.. شاهد

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:25 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
نشرت الفنانة جيهان خليل مجموعة صور جديدة لها وهى ترتدى القمامة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام" 

وذلك تحت شعار "ابقي فى المنزل، كن آمن" 



‎يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة ‎استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

‎المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

‎وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.
Advertisements

ترشيحاتنا

نهى عابدين بطلة مسلسل اتنين في الصندوق تعلن اعتزالها الفن نهائيا.. تفاصيل

هل من قتل أحدا في لعبة بابجي آثم شرعًا؟ سؤال غريب أجاب عنه الأزهر.. فيديو

348 إصابة جديدة بـ كورونا.. الصحة توجه نصيحتين للمواطنين لمنع العدوى

الملك سلمان بن عبد العزيز يقدم هدية لـ 24 دولة.. تعرف عليها

بتهمة لعق السلع .. القبض على سيدة تبصق على منتجات السوبر ماركت.. صور

ماذا يفعل الصيام في قبر الميت؟.. أسرار لا تعرفها عن العبادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها من العوضي.. شاهد أول صورة لـ ياسمين عبد العزيز

شاهد .. سيارة مرسيدس هدية كريستيانو رونالدو لـ والدته.. صور

بـ كعب عالى .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بملابس على موضة