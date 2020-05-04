بالكمامة جيهان خليل تدعو جمهورها للبقاء في المنزل.. شاهد

نشرت الفنانة جيهان خليل مجموعة صور جديدة لها وهى ترتدى القمامة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"
وذلك تحت شعار "ابقي فى المنزل، كن آمن"
يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.
المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.
وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.