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رياضة

حمادة أنور: الزمالك يتعرض للسحر بدولار مقسوم.. وأتمنى ضم أجايي من الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:26 ص
حمادة أنور
حمادة أنور
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محمد رشاد
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رحيل محمود عبد المنعم (كهربا) أو حمدي النقاز، أو أحمد الشناوي عن أروقة القلعة البيضاء؛ لم يتسبب في خسارة للفارس الأبيض، بدليل حصد البطولات.

وقال أنور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أوافق على احتراف مصطفى محمد في نهاية الموسم إذا كان في نادي جيد وسيكون إضافة له، لكن لو في مكان غير جيد لن أوافق، وحتى الأن لم يأتي العروض المناسبة".

وأضاف: "الزمالك أحيانًا يتعرض لأعمال السحر خلال المواجهات الإفريقية، أوقات نرى ورقة دولار، مقسومة لنصفين كل منهما في مرمى، في الكونغو وبلاد أخرى مؤمنين بالسحر بشكل رهيب ونخاف من هذه الأشياء".

وكشف: "والد ياسر إبراهيم اتصل بي وهو لاعب في الأهلي، وذلك عندما قيل أن المدير الفني غير مقتنع باللاعب قبل الإصابات التي حدثت، والده اتصل بي ولم أرد على الهاتف ولكن اتصاله كان في هذا التوقيت، لم أقول أنه كان يريد العودة للزمالك، ولكن الاتصال في هذا التوقيت تزامنًا مع أحاديث رحيله عن الأهلي أكيد له علامة استفهام كثيرة".

وواصل: "المدرب الأجنبي للزمالك أفضل من المحلي لأن هناك ضغوط كثيرة جدًا خصوصا من الميديا والجماهير، ولكن بشرط يكون مدرب أجنبي يستحق ان يتولى الزمالك".

وأردف: "الزمالك لا يمانع استئناف الدوري بشرط موافقة الحكومة على عودته لا يوجد لدينا مشكلة ولكن بشرط سلامة اللاعبين".

واستكمل: "طارق حامد أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، والأفضل للزمالك استعادة عمر جابر وضم باهر المحمدي لأن الأخير ظهير أيمن ومدافع، والزمالك خسر فيريرا، فلو كان استمر معنا لصنع الفارق، والزمالك يحتاج مهاجم مخضرم".

وأتم: "أتمنى ضم جونيور أجاي من الأهلي، فهو لاعب جيد جدًا ومفيد جدًا ويشارك في أكثر من مركز ونحتاج إلى هذه النوعية من اللاعبين، بالإضافة إلى أحمد فتحي فهو لاعب كبير وملتزم وحتى الأن من أفضل اللاعبين المتواجدين في الدوري، يتنافس عليه ناديين كبار مثل الأهلي وبيراميدز.

واختتم: "تعاقد محمد عبد الشافي ينتهى الموسم المقبل، وأرفض رحيل طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ، لاعبين ذوي ثقل ويضيفون للزمالك".
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