أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 5-5- 2020 من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 4 جنيهات
البطاطس 3.5 جنيه
الخيار 7 جنيهات
البصل 8 جنيهاتالملوخية 5 جنيهات
الثوم 15 جنيها
الجزر 2.5 جنيه
الكوسة 6.5 جنيه
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الفراولة 7 جنيهات
البرتقال 10 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
الفراولة 7 جنيهات