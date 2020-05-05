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أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:22 ص
الخضروات
الخضروات
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آيات أحمد

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 5-5- 2020 من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم 4 جنيهات
البطاطس 3.5 جنيه
الخيار 7 جنيهات

البصل  8 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات
الثوم 15 جنيها
الجزر 2.5 جنيه
الكوسة 6.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 10  جنيهات
 
الجوافة 7  جنيهات
 
الموز 10 جنيهات
 
الفراولة 7 جنيهات
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