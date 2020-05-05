أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 5-5-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الثلاثاء 5-5- 2020 من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي .



أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم 4 جنيهات

البطاطس 3.5 جنيه

الخيار 7 جنيهات

البصل 8 جنيهات

الملوخية 5 جنيهات

الثوم 15 جنيها

الجزر 2.5 جنيه

الكوسة 6.5 جنيه



