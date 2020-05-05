انتظام صرف المعاشات بمراكز المنيا وتنفيذ حملات التطهير وإزالة التعديات

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي من شأنها يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال خطة الدولة الشاملة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات النظافة وتنظيم عملية صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.





واسفرت الحملات التي نظمتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة عن انتظام اعمال صرف المعاشات بالمراكز والمدن حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة تنظيم عملية صرف المعاشات للمستحقين بمكاتب البريد بالقري التابعة للمركز، وتنفيذ اعمال رش وتطهير ونظافة لشوارع ومنازل قريتي بني عامر، والشيخ مسعود، بالإضافة الي المرور علي المخابز البلدية وتحرير 8 محاضر مخالفة نقص وزن.





كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس متابعة وتنظيم صرف المعاشات بقري نزلة البدرمان، و اسمو العروس، بالإضافة إلي إزالة عدد من الأعمدة الخرسانية علي مساحة نصف قيراط، بقرية البدرمان، وكذلك تنظيم حملات نظافة بقري المركز ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة، كما ازالت الوحدة المحلية 17 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٥ قيراط و١٢ سهم، منهم حالتين بناء بالمخالفة للقانون ١١٩، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وتواصل الوحدة المحلية لمركز ابو قرقاص، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة للطرق الرئيسية بالقري التابعة للمركز، حيث تم تركيب كشافات لأعمدة الإنارة بالطريق المزدوج بدء من طريق مصر أسوان حتى قرية كوم الزهير، وكذلك دعم وتركيب كشافات إضاءة بعدد من قري المركز، كما ازالت الوحدة المحلية ١٥ حالة تعدى بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٣٨٥ متر مربع بقرية إتليدم.



