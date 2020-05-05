مفيش فايدة.. زحام شديد في سوق الثلاثاء بشوارع كفرالزيات رغم مخاطر كورونا

توافد الألاف من الأسر والعائلات مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم علي منطقة سوق الثلاثاء تزامنا مع تحذيرات تفشي وباء عدوي "كورونا " فى ظل افتراش الباعة الجائلين والعشوائيات فى ظل عدم التزام المواطنين بمنع التجمعات والتكدسات بين المواطنين .

وتجاهل الباعة الجائلين قرار طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين إداريا .

وكان محافظ الغربية وجه بمنع إقامة الأسواق العشوائية والتى تقام خاصة يومى الثلاثاء والجمعة .

كما شدد محافظ الغربية على تعميم القرار على مراكز المحافظة ، وأرسل مركز مدينة كفر الزيات خطابا رسميا لمركز الشرطة لمنع إقامة السوق .