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محافظات

مفيش فايدة.. زحام شديد في سوق الثلاثاء بشوارع كفرالزيات رغم مخاطر كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:00 م
زحام بسوق الثلاثاء
زحام بسوق الثلاثاء
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أحمد على

توافد الألاف من الأسر والعائلات مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم علي منطقة سوق الثلاثاء تزامنا مع تحذيرات تفشي وباء عدوي "كورونا " فى ظل افتراش الباعة الجائلين والعشوائيات فى ظل عدم التزام المواطنين بمنع التجمعات والتكدسات بين المواطنين .

وتجاهل الباعة الجائلين قرار طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين إداريا .

وكان محافظ الغربية وجه بمنع  إقامة الأسواق العشوائية والتى تقام خاصة يومى الثلاثاء والجمعة  .

كما شدد محافظ الغربية على تعميم القرار على مراكز المحافظة ، وأرسل مركز مدينة كفر الزيات خطابا رسميا لمركز الشرطة لمنع إقامة السوق .

مفيش فايدة.. زحام شديد في سوق الثلاثاء بشوارع كفرالزيات رغم مخاطر كورونا
مفيش فايدة.. زحام شديد في سوق الثلاثاء بشوارع كفرالزيات رغم مخاطر كورونا
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