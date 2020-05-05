نفسي أكسر الموبايل .. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب إصابات كورونا

قال الإعلامى تامر أمين، إن الأعداد الخاصة بمصابي كورونا ارتفعت لأعلى معدل اليوم، موضحًا أن وزارة الصحة أعلنت إصابة 388 حالة إيجابية وهناك 16 حالة وفاة.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك بعض المواطنين تستمع لـ أشياء غير صحيحة عن فيروس كورونا وتنشر أشياء غير صحيحة على صفحات الفيس بوك.





وتابع تامر أمين: نفسي أكسر الموبايل 300 حته، عشان الناس بتدخل تنشر أى حاجة والباقى يصدقهم، والناس بتقول أن مصر وصلت لـ ذروة كورونا".





وأشار تامر أمين، إلى أن هناك بعض المواطنين لديهم تصاريح حاصلين عليها بطرق غير شرعية





وأوضح تامر أمين، أن هناك بعض الأشخاص حاصلة على تصريح بأنها تصور فى برنامج ويضحكون على أنفسهم.





ولفت تامر أمين، إلى أن هناك بعض الأشخاص تقوم بعمل عزومات و حفلات ويحتفلون بالعيد من الآن.