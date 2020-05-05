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تامر أمين: أمريكا تسمح باستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:45 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن جميع الدول تقوم بالبحث عن لقاح لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في أقرب وقت.


وأضاف تامر أمين، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية سمحت باستخدام عقار ريمديسيفير المستعمل من قبل ضد فيروس إيبولا لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب يقول إن نسبة الشفاء وصلت لـ 70%.


وأوضح تامر أمين، أن الصين هى الأخرى أعلنت أنها تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح لعلاج كورونا.


ولفت تامر أمين، إلى أن اليابان هى الأخري بدأت فى الترويج لعقار أفيجان الذى يستخدم فى الأصل لعلاج الأنفلونزا.


وأعلن رئيس مدغشقر، اكتشاف بلاده علاجًا يعتمد على نباتات طبيعية محلية قادرة على علاج مصابي كورونا، وهو عبارة عن شاي عشبي.


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