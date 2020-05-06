5 باكيات بإجمالي 192 وحدة.. تعرف على أول سوق حضارية في رأس البر.. صور

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، مساء الثلاثاء، بمدينة رأس البر والتى رافقها خلالها إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط ، حيث تفقدت المحافظ الأعمال النهائية بالسوق الحضارى بشارع النيل الذى قامت المحافظة بإنشائه للقضاء على ظاهرتى العشوائية والباعة الجائلين .

وذلك حفاظًا على المظهر الحضارى الذى يتناسب مع مكانة المدينة، حيث تابعت أعمال تركيب بلاطات الانترلوك وتوصيل الكهرباء وانارة المحلات والممرات وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته.





ويتضمن هذا السوق 5 باكيات بإجمالى 192 وحدة تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافيتريا، بالإضافة إلى الجزء الإدارى، وذكرت الدكتورة منال عوض مجددا أنه سيتم افتتاح السوق قريبًا فور تسكين الوحدات وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.





وعلى جانب آخر، تابعت محافظ دمياط الموقف التنفيذى الحالى والأعمال الجارية بسوق 51 والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال الأشهر الماضية، حيث يقع على مساحة ٧٧٥ مترا مسطحا بإجمالى ٢٦ وحدة، كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره ٤ ملايين جنيه.



