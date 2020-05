بالسيلفي.. نادين نجيم تبرز أنوثتها داخل سيارتها

View this post on Instagram

سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠ ... قد ما هل الرقم نحس حتى المسلسل نحستو معها😂😂 كان حاسسني قلبي من الأول انه هل اسم ما بطمن ما رتحتلو 😂 يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع 🤦🏻‍♀️ نسفيتي تعبانة 😕 (نفسيتي)