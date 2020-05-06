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فن

بالسيلفي.. نادين نجيم تبرز أنوثتها داخل سيارتها

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:14 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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محمد بدران
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الإنستجرام.

وارتدت نادين "توب" باللون الأبيض بأكمام طويلة وقصير، ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، ورفعت شعرها إلى الوراء، وتركت بعض الخصلات منسدلة عبر وجهها بطريقة ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت نادين إطلالتها بإختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والماسكرا، مع وضع أحمر شفاه باللون الشفاف.

يذكر أن نادين أعلنت مؤخرا عن تأجيل عرض مسلسلها "النقيب سما" إلى بعد شهر رمضان مما يعنى ذلك أنها لن تشارك فى ماراثون رمضان 2020.

ينتمى" النقيب سما" لمسلسلات البوليسية حيث تجسد نادين نسيب نجيم دور محققة، وكانت نادين نسيب نجيم قامت بتغير لوك الخاص بها من اجل الدور ونشرت صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت نادين نسيب نجيم، شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل خمسة ونص مع السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.
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