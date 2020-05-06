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أخبار العالم

موقف محرج وآخر غريب من ترامب أثناء زيارة مصنع كمامات أريزونا.. فيديو وصور

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة لولاية أريزونا ومصنع للكمامات، لكن العدسات التقطت موقفا محرجا، وآخر غريبا خلال تلك الزيارة.

وكان الموقف الأول عند نزول ترامب من الطائرة، حيث ارتبك أثناء السلام ومعانقة أحد الذين كانوا في انتظاره، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة، وارتبك؛ ليربت على كتفه ويضحك.

أما الموقف الثاني فكان داخل المصنع نفسه، حيث أصر ترامب على عدم ارتداء الكمامة على الرغم من ازدحام المصنع بالعمال، واكتفى بارتداء نظارة واقية.

وظهر ترامب كذلك وهو يتفقد المصنع من دون كمامة، فيما كان الجميع من حوله يرتدون واحدة.

إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "إيه بي سي" الأمريكية، إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض الوفيات عندما تتراجع الولايات الأمريكية عن القيود التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معترفًا بأن ذلك  الخيار الذي تواجهه البلاد لإعادة فتح الاقتصاد وتحريكه.

وأضاف ترامب أنه "من المحتمل أنه سيكون هناك بعض الوفيات لأنك لن تكون محجوزا في شقة أو منزل أو أيا ما كان، ولكن في نفس الوقت، سوف نمارس التباعد الاجتماعي، ونغسل اليدين، وسنقوم بالكثير من، الأشياء التي تعلمنا القيام بها خلال الفترة الأخيرة".

واعترف ترامب مباشرة بأنه "من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات، كتكلفة لإعادة فتح البلاد، وأقر أيضًا أثناء زيارته لأريزونا بأنه سيكون هناك بعض "المتضررين بشدة" من القرار.
موقف محرج وآخر غريب من ترامب أثناء زيارة مصنع كمامات أريزونا.. فيديو وصور
موقف محرج وآخر غريب من ترامب أثناء زيارة مصنع كمامات أريزونا.. فيديو وصور
موقف محرج وآخر غريب من ترامب أثناء زيارة مصنع كمامات أريزونا.. فيديو وصور
موقف محرج وآخر غريب من ترامب أثناء زيارة مصنع كمامات أريزونا.. فيديو وصور
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