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أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:20 م
وزير الدفاع إسرائيل
وزير الدفاع إسرائيل يقرر بناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة
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سمر صالح
قرر وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت اليوم الأربعاء، توسيع مستوطنة إفرات المحلي جنوب الضفة الغربية من خلال بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة ، بواقع 7000 وحدة على مساحة 1100 دونم.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فإن ذلك يأتي لتوسيع مستوطنة كفار عتصيون الكبرى.

وتم الحصول على الموافقة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وأصدر الوزير تعليمات إلى مفوض الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بمنح إذن التخطيط.

واضاف بينيت " أعطيت الضوء الأخضر لآلاف الوحدات السكنية الجديدة في إفرات في غوش عتصيون وأعطيت تعليمات إلى مؤسسة الدفاع بمواصلة تعزيز التسوية بحزم".

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