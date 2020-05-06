قبول 3 تظلمات والموافقة على 10 طلبات تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 47 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسئولى الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.





وخلال اجتماع اللجنة تمت مناقشة 60 طلب تقنين، وتمت الموافقة على 10 طلبات جديدة وقبول عدد 3 تظلمات، ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1626 طلب تقنين،فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها إلى 441 طلبا بواقع (318 مباني+ 123 زراعة)، وجار البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين،للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام ،وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة.



