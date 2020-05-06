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فن

أول تعليق لـ رامز جلال بعد حلقته مع عبد الله بالخير.. شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
شارك الفنان رامز جلال بصورة مع عبد الله بالخير من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق رامز على الصورة قائلا: "عبدالله بالخير بالمقلوب".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالآتي: "الحلقة كانت مسخرة يا رامز ".

وتابعت أخرى قائلة: "البرنامج يجنن يا رامز".

وأضافت إحدى المعجبات: " عبدالله كان فظيع اوي انهارده وانت قمر يا رامز " 

يذكر أن رامز جلال قدم العديد من الأعمال الكوميدية، فضلا عن برامجه التى تعتمد فى الأساس على المقالب.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.
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