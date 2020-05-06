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أخبار العالم

الجيش الليبي يقصف مخزنا للذخيرة وغرفة العمليات التركية في طرابلس

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الجيش الليبي اليوم الأربعاء قصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية في مصراتة.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال مصدر عسكري ليبي إن سلاح الجو  التابع للجيش الوطني يستهدف معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية في مصراتة.

وأضاف أن سلاح الجو قصف مخزنا للذخيرة في الكلية الجوية بمصراتة.

إلى ذلك، سمع دوي انفجار ضخم في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق ومليشياتها.

وقالت وسائل الإعلام إن  أصوات الانفجارات ناجمة عن انفجار خزن للذخيرة بمنطقة خاص بالمليشيات بالشارع الغربي غرب طرابلس.

وأضافت أن أصوات الرصاص تسمع بوضوح من عدة مناطق في المدينة، بحسب ما نقله شهود عيان.

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