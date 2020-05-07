الغواصة S - 43 تنضم للبحرية المصرية.. الحظر الكلي على طاولة الوزراء الكويتي.. وإصرار أمريكي على تحميل الصين مسئولية الفيروس.. صحف الكويت اليوم

أمير الكويت يهنئ الرئيس العراقي ورئيس وزرائه بنيل الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب

واشنطن مستعدة للاعتراف بالضم الإسرائيلي للضفة خلال أسابيع

روحاني يتوعد أمريكا بـ «رد ساحق» إذا تم تمديد حظر التسليح

الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع نحو 5 مليارات دولار إضافي لمحاربة كورونا

مقتل 9 ونقل مئات إلى المستشفيات إثر تسرّب غاز في منشأة كيميائية في الهند

قفزة قياسية في الإصابات اليومية بـ «كورونا» في روسيا





تناولت الصحف الكويتية، اليوم الخميس، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





وسلطت صحيفة "الأنباء" الضوء على توجيه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها في أقرب وقت ممكن.





كما أشارت الصحيفة إلى انضمام الغواصة S-43 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع، للقوات البحرية عقب وصولها إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، امس الاول قادمة من ميناء «كيل» بدولة ألمانيا، بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصري.





محليا، ركزت صحيفة "الوطن" على إرسال أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقيتي تهنئة إلى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، وإلى مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، أعرب فيهماعن خالص تهانيه بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة على ثقة مجلس النواب متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وتحقيق كل ما تتطلع إليه جمهورية العراق وشعبها الشقيق من رقي وازدهار.





وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى إعلان وزارة الصحة الكويتية، أمس الأربعاء، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6289 حالة فيما سجلت حالتا وفاة، ليبلغ اجمالي الوفيات 42 حالة.





ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي قوله إن تطبيق الحظر الكلي على طاولة مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، وأن احتمالية تطبيقه واردة جدًا، وأن النقاش يوم السبت القادم يتمحور على حيثيات تطبيقه من الجهات المعنية، في حين أوضح المصدر لـ «القبس» أن الأمر لم يبت به رسميًا حتى الآن. وكشف المصدر، أن التجهيزات الأمنية في كامل استعداداتها، حال تطبيق الحظر الكلي.





وأفادت صحيفة الجريدة بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية قد تلقت أمس مشروع الحكومة الخاص بالدين العام، الذي أحيل إلى مجلس الأمة مطلع الشهر الماضي، وأعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن وزير المالية براك الشيتان أبلغه أن «الحكومة مستمرة بإحالة هذا القانون»، وأنها على استعداد للأخذ بملاحظات النواب لدى مناقشته في اللجنة.









عربيا وإقليميا، قالت صحيفة "القبس" إن دولة الإمارات سجلت الأربعاء 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 شخصًا من جنسيات مختلفة.





وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد حتى الآن 15,738 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 3359، مؤكدة أن المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال 6 أيام ارتفع إلى 155 حالة شفاء بعد أن كان 100 حالة في اليوم.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى إعلان الخطوط الجوية القطرية عن البدء بإعادة تشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي "بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول حول العالم".





وقالت صحيفة الوطن إن السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أعلن أن واشنطن مستعدة للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في الأسابيع المقبلة.





وأفادت صحيفة "الأنباء" بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد توعد بالرد بشكل حازم وساحق على الولايات المتحدة في حال واصلت مساعيها لتمديد حظر التسليح المفروض على إيران والذي ينتهي في شهر اكتوبر المقبل.





وقال روحاني في اجتماع حكومي أمس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية ودعا واشنطن لرفع العقوبات.









دوليا، ذكرت صحيفة "القبس" أن الأمم المتحدة وجهت الخميس نداءً جديدا لجمع 4,7 مليارات دولار من الأموال لحماية ملايين الأرواح والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في دول هشة.





وتضاف هذه الأموال إلى مبلغ ملياري دولار طلبت الأمم المتحدة الحصول عليها عندما أطلقت خطتها الانسانية العالمية في 25 مارس. وتلقت نحو نصف ذلك المبلغ حتى الآن.





وأشارت صحيفة "الوطن" إلى اعلان وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء إن البرازيل سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 10503 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و615 وفاة.





وسجلت الدولة إجمالا 125218 حالة إصابة و8536 وفاة بسبب الفيروس.





كما أفادت صحيفة "الراي" بأن روسيا سجلت اليوم الخميس11231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية رفعت إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 177160.





وأوضحت صحيفة "القبس" تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده للصين، بسبب تفشّي الجائحة، قائلًا إن بلاده ستنشر لاحقًا نتائج تحقيقاتها بشأن مدى مسؤولية بكين عن انتشار الفيروس، وكيف حجبت المعلومات عنه.





في سياق متصل، أبرزت صحيفة "الجريدة" رفض الصين فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس «كورونا»، وهو ما تطالب به واشنطن ودول عدة، في حين يبدو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خضعت للضغوط، وقررت المضي في سياسة التعجيل برفع إجراءات العزل وإعادة تشغيل الاقتصاد.





وقالت صحيفة "الراي" إن خبراء في سيدني حذروا، اليوم الخميس، من أن الضيق النفسي والصعوبات المالية الناجمة عن وباء كوفيد-19 قد تدفع آلاف الاستراليين إلى الانتحار وهو عدد أكبر بكثير من ضحايا الأزمة الصحية نفسها.





وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة "الراي" أن مسئولا في الشرطة بولاية أندرا براديش في جنوب الهند قال إن تسرب غاز كيماوي في مصنع لشركة قتل تسعة أشخاص على الأقل، بينما نُقل المئات إلى المستشفيات وتم إجلاء مئات آخرين من مناطق قريبة، وذلك بعد أن كانت معلومات أولية أفادت بمقتل 5 أشخاص على الأقل إثر تسرب الغاز.