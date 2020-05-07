رحاب الجمل في حوار لـ صدى البلد: بكيت بسبب علقة محمد رمضان في البرنس.. شخصية عبير موجودة في كل عيلة.. والناس شتمتني على السوشيال ميديا

رحاب الجمل في حوار لـ "صدى البلد":



محمد سامي سلاح ذو حدين ويحرص على مصلحة العمل

تجمعني صداقة بمحمد رمضان وأتعجب من الهجوم عليه

أنا سريعة البكاء ولست شريرة كما يظنني البعض





رحاب الجمل فنانة تركز على تقديم كل ما هو مختلف وجديد، وطوال الوقت تغير من جلدها لكي تسجل في أرشيفها الفني أكبر عدد من الأدوار المتنوعة، جريئة في أدائها وفي آرائها أيضا.





أبدعت رحاب الجمل في دور "عبير" بمسلسل "البرنس" الذي أثار حالة من الجدل بسبب صراعات الأشقاء على الميراث الذي وصل إلى حد القتل وتلفيق التهم.





وفي حوارها لـ "صدى البلد"، تحدثت رحاب الجمل عن ردود الأفعال، وتحضيرها لشخصية عبير وكواليس التصوير وتعاونها مع محمد رمضان ومحمد سامي مجددا.





وإلى نص الحوار..





كيف تلقيتِ ردود الأفعال على شخصية عبير في مسلسل "البرنس"؟

الفنانة روجينا والدكتور أشرف زكي أول من هنأني على نجاح دور عبير، والجمهور هاجمني بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقرأت العديد من الكوميكس والتعليقات حول رغبتهم في الانتقام من شخصية عبير، وقرأت بعض التعليقات التي أضحكتني، "خدوا اكونت عبير اهو روحوا اقتلوها"، ولكن ذلك دلالة على النجاح وأنني لمست الجمهور.





أثار ضرب محمد رمضان لكِ في المسلسل حالة من الجدل.. ماذا عن كواليس تصوير هذا المشهد؟

المخرج محمد سامي صمم على أن يكون مشهد تعدي محمد رمضان علي بالضرب حقيقيًا وليس تمثيليا كي تكون المشاعر حقيقية، شعرت بآلام شديدة وبكيت بسبب ضرب محمد رمضان لي، والذي لا يعرفه الكثيرون أنني صورت هذا المشهد بعد مرور فترة قصيرة على خضوعي لعملية جراحية خطيرة.





هل تعرضتِ لأي إصابات؟

لم يحدث أية إصابات بعد المشهد ولكن كان يوجد آثار ضرب على وجهي، وهذه ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها علقة ساخنة من محمد رمضان وفعل نفس الشيء في فيلم "عبده موته".





بماذا تشعرين بعد تجسيد دور عبير؟

دور عبير سبب لي اكتئابا، وكنت طوال الوقت أشعر بالتوتر وأتلعثم في نطق الكلام رغم أن الجميع يعلم أنني سريعة الحفظ، وحلمت بكوابيس بسبب شخصية عبير لأنها شخصية صعبة، وتجسيدي للأدوار الشريرة يجعل الناس تظن أنني في الحقيقة شخصية قوية ولا تقهر، "الناس فكراني قوية ومفترية لكن في الحقيقة أنا ضعيفة".





هل صادفتِ في حياتك أمثال شخصية عبير في البرنس؟

شخصية عبير متواجدة في حياتنا وقال لي بعض الناس "عبير موجودة في كل بيت"، الشخصيات الأنانية التي لا تحترم الكبير ولا تقدر مشاعر الآخرين، وتتسبب طول الوقت في افتعال المشاكل ولا تنظر إلى القيم والأخلاق.





ماذا عن التعاون مجددا مع محمد رمضان؟

تجمعني كيمياء بمحمد رمضان وقدمنا سويا فيلم "احكي يا شهرزاد" وفيلم " عبده موتة"، ونحن في الأساس أصدقاء، وهو فنان محترم والابتسامة لا تفارق وجهه ومتعاون مع زملائه لأقصى درجة ومتواضع، وأستغرب أن هناك فنانين من الوسط الفني يهاجمونه بشدة.





من وجهة نظرك ما هو سبب الهجوم على محمد رمضان؟

أعتقد أن من يهاجم محمد رمضان لا يعرفه عن قرب، فمن يعاشره يتأكد أنه إنسان من معدن أصيل وزميل وصديق محترم ويقف بجانب الجميع.





ما رأيك في المخرج محمد سامي خاصة أنه مخرج مثير للجدل؟

محمد سامي سلاح ذو حدين من الممكن أن تشعري بالغضب منه بسبب صرامته في لوكيشن التصوير، ولكن عندما تهدأ وتفكر فيما حدث، ترى أنه يفعل ذلك من أجل مصلحة العمل، فهو مخرج واعٍ ومجتهد وبكيت بسببه أكثر من مرة أثناء التصوير، لكنه في النهاية يعمل لمصلحة الفنان والعمل.





ما تعليقك على من يصف أحداث مسلسل البرنس بـ المبالغ فيها؟

أقولها بكل جرأة: "مش عايزة استعباط"، نحن لا نعيش في المدينة الفاضلة، الملوك والأمراء يقتلون بعضهم بسبب صراعات على العرش، ورغم كل ذلك الشاشة تحكمنا فنحن لا نستطيع نقل الواقع لأنه مؤلم وأكثر مأساوية.







ماذا فعلتِ بالتصوير في ظل أجواء كورونا؟

صورت يومين فقط منذ اندلاع أزمة كورونا، وانتهيت من مشاهدي مبكرا، وشعرت بالقلق والخوف حتى عند اتباع التباعد الاجتماعي خلال التصوير.



