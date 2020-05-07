إزالة 4 تعديات علي خط مياه الشرب الرئيسي بمطروح قبل موسم الصيف

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملة مكبرة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمدينة مرسي مطروح .
واكد الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح
قيام الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بشن حملة لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة بمنطقة غزالة ( الضبعة ) .
وأضاف أن الحملة أسفرت عن إزالة ٤ وصلات قطر ٢ بوصة وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .
واشار علي استمرار الحملات قبل موسم الصيف لإزالة التعديات لضمان عدم نقص كميات المياه الواردة بمطروح.