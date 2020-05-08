أغرب حالة على الإطلاق .. شاب مصاب بورم ضخم ينمو من وجهه حتى بطنه.. صور

يأمل رجل إندونيسي يعاني من آلام مستمرة بسبب ورم هائل ينموا من وجهه حتى بطنه في إجراء جراحة لإنقاذ الحياة.

يعاني أندريادي بوترا ، 34 عاما ، من صعوبة في تناول الطعام والتحدث بسبب الورم الذي ينمو بوجهه و يزن حوالي 88 رطلًا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يشتكي بوترا من الورم العصبي الليفي الشديد -وهو اضطراب وراثي يؤثر على نمو وتطور أنسجة الخلايا.

يواجه بوترا، ضيق في التنفس ولا يستطيع المشي بسبب الوزن المذهل للورم الساقط من وجهه.

وفي البداية، ولد بوترا بورم صغير على وجهه لكنه استمر في النمو مع تقدم العمر.

وحين ذهب أسرة بوترا، إلى الطبيب عندما ظهر الورم بوجهه ابلغهم أنه لا داعي للقلق بشأن هذا الورم، ليزداد حجمه مع مرور عمر بوترا الذي يعاني من ورم هائل من وجهه حتى بطنه.