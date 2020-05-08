ألمانيا تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 147 حالة وفاة و1209 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال المعهد: "ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7266 والإصابات إلى 167300".





وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها حققت بالفعل هدفها الرامي إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه يمكن إعادة فتح جميع المحلات التجارية مع تخفيف قيود الإغلاق.





وأوضحت ميركل: "أعتقد أن بإمكاننا أن نقول بأمان أننا تجاوزنا المرحلة الأولى جدا من الوباء، لكننا بحاجة إلى أن ندرك تماما أننا لا نزال في المراحل الأولى وسنظل فيها لفترة طويلة."





وسوف تحدد الولايات الاتحادية الـ16 في ألمانيا، بموجب اتفاق مع الحكومة، توقيت استئناف الأنشطة، على أن تتخذ إجراء يقضي بتفعيل ما يعرف بـ"مكابح الطوارئ" في حالة حدوث أي زيادة جديدة في الإصابات، في ظل استمرار العمل بقواعد التواصل العامة لمدة شهر آخر.



