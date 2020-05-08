إزالة 805 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف والتصدي لكل من يحاول استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.





قال المحافظ، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الخميس في إزالة 57 حالة تعد بالبناء، منها 6 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 557 متر مربع، و35 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6188 متر مربع، و15 حاله تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 2185 متر مربع، وحالة تعديات بالزراعة على أملاك الدولة علي مساحة 10 فدان ، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي.





وحتى أمس الخميس 805 حالات على الأراضي الزراعية بمساحة 3691 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2064 حالة إزالة مباني بمساحة 291652 متر مربع.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.